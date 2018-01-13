Kamuda yeni düzenleme performansa göre ücret geliyor

Kamuda 2018 yılında yeni düzenlemeye gidiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası kamuda kıdemler arasındaki ücret dengesizliği giderilecek. Aynı zamanda memura performansa göre maaş verilecek. Peki yeni yılda kamuda neler değişecek bu yıl kaç kişi işe alınacak? Gelin hep birlikte kamuda yapılacak olan son düzenlemelere bakalım.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü yaptığı "kaymakam emrindeki çalışandan düşük ücret almayacak" çağrısının ardından düğmeye basıldı. Kamuda kıdemler arasındaki ücret dengesizliği giderilecek. Ek gösterge sistemi, statü, ücret, çok başlı yönetim başta olmak üzere temel sorunlar masaya yatırılırken, performansa dayalı ücret sisteminin dünya örnekleri incelenerek yeni bir model ortaya konulacak.
Birinci adımda hem görev ücreti hem de emekli maaşlarını belirleyen ek gösterge cetvelinde genel bir düzenleme yapılırken personel rejiminde köklü değişiklikler yapılacak. Sabah'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda tüm meslek grupları için hakkaniyetli bir ücret dengesinin en geç 2019'da kurulacağını açıkladı. Farklı kurumlarda, farklı unvanlarda ek gösterge, tazminat sistemi de tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirilecek.
MEMUR PERSONELDEN DÜŞÜK ÜCRET ALIYOR! Kaymakam örneğinde olduğu gibi birçok kurumda daire başkanı, müdür, şube müdürü altlarında görev yapan personelden daha düşük ücret alıyor. Bu ek gösterge rakamlarının düşük olmasından kaynaklanıyor. Kamuda personel rejiminin yeniden düzenlenmesini öngören çalışma kapsamında, ön plana çıkan başlıklar şöyle:
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