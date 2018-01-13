Kamuda yeni düzenleme performansa göre ücret geliyor

Birinci adımda hem görev ücreti hem de emekli maaşlarını belirleyen ek gösterge cetvelinde genel bir düzenleme yapılırken personel rejiminde köklü değişiklikler yapılacak. Sabah'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda tüm meslek grupları için hakkaniyetli bir ücret dengesinin en geç 2019'da kurulacağını açıkladı. Farklı kurumlarda, farklı unvanlarda ek gösterge, tazminat sistemi de tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirilecek.