Kamu-Sen'de deprem! İstifa edip İyi Parti'ye katıldı...

TÜRKİYE Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, bugün sendikadaki görevinden istifa etti. Ardından da İYİ Parti'ye katıldı. İsmail Koncuk'un son dönemde MHP Genel Merkezi ile sorunlar yaşadığı öğrenildi.

İstifa haberini sosyal medya hesabından duyuran Koncuk, “2011 Yılı Nisan ayından bu yana gurur ve şerefle yaptığım Türkiye Kamu Sen Genel Başkanlığından, 26 Mart 2018, bugün, itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar beni ve teşkilatımı destekleyen tüm gönüldaşlarıma saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Temmuz 2017 verilerine göre Kamu-Sen'in 395 bin 250 üyesi bulunuyor. Türkiye Kamu-Sen'in temeli 1992 yılında atıldı.

İYİ PARTİ'YE KATILDI: İsmail Koncuk, Türkiye Kamu Sen'deki görevinden istifasının ardından İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanlığı'na gelerek, İYİ Parti'ye katıldı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulunan İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanı Dilşat Erdil, şu ifadeleri kullandı: