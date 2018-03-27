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Kamu-Sen'de deprem! İstifa edip İyi Parti'ye katıldı...

Kamu-Sen'de deprem! İstifa edip İyi Parti'ye katıldı...

395 bin 250 üyesi bulunan Türkiye'nin en büyük ikinci memur sendikası olan Kamu-Sen'in Genel Başkanı İsmail Koncuk sürpriz bir sosyal medya üzerinden istifa etti... İyi Parti üyesi oldu...

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 12:16 - Güncelleme: 27-03-2018 13:14

TÜRKİYE Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, bugün sendikadaki görevinden istifa etti. Ardından da İYİ Parti'ye katıldı. İsmail Koncuk'un son dönemde MHP Genel Merkezi ile sorunlar yaşadığı öğrenildi. 

İstifa haberini sosyal medya hesabından duyuran Koncuk, “2011 Yılı Nisan ayından bu yana gurur ve şerefle yaptığım Türkiye Kamu Sen Genel Başkanlığından, 26 Mart 2018, bugün, itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar beni ve teşkilatımı destekleyen tüm gönüldaşlarıma saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Temmuz 2017 verilerine göre Kamu-Sen'in 395 bin 250 üyesi bulunuyor. Türkiye Kamu-Sen'in temeli 1992 yılında atıldı. 

İYİ PARTİ'YE KATILDI: İsmail Koncuk, Türkiye Kamu Sen'deki görevinden istifasının ardından İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanlığı'na gelerek, İYİ Parti'ye katıldı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulunan İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanı Dilşat Erdil, şu ifadeleri kullandı:

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR23 YORUM

  • misafir 27 Mart 2018 13:58 Yazıklar olsun demek ki iyi parti daha büyük vaatlerde bulunmuş olmalı ki oraya katılmış ama boşuna katılmış. Maalesef hala yeni sistemi bilmeyen bu zavallılar hükümet olamasa bile hükümet ortağı olabiceğini sanmaktadırlar. Hakikaten zavallısınız. İyi partinin alabileceği en yüksek oy yüzde 2 bilemedin 3 yani. Sizin liderinizden bir şey olmaz. Kukla sadece yönetilir. Yönetemez.

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