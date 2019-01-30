Kamu çalışanlarına müjde ikramiye ödeme tarihleri belli oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, ilave tediyenin birinci yarısı yarın, ikinci yarısı ise 31 Mayıs 2019 tarihinde ödenecek. Yer altı maden işlerinde çalışan işçilere ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık’ta ödenecek.

Kamu kurumları ile sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküllerde çalışanlara yılda 52 gün ilave tediye (ikramiye) ödeniyor.

İlave tediyeler, net ücret üzerinden yapılıyor. İlave tediyeden, geçen yıl dört taksitte ödeme yapılan kadroya alınan taşeron işçiler de yararlanacak. Ancak, belediyelerin kurduğu şirketlerde kadroya alınan taşeron işçiler ilave tediyeden yararlanamıyor.