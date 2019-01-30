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Kamu çalışanlarına müjde ikramiye ödeme tarihleri belli oldu

Kamu çalışanlarına müjde ikramiye ödeme tarihleri belli oldu

Kamuda çalışan işçilerin merakla beklediği 2019 yılında ilave tediye (ikramiye) ödeme tarihleri belli oldu. İlave tediyeden kadroya alınan taşeron işçiler de yararlanacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 12:13 - Güncelleme: 30-01-2019 12:13

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, ilave tediyenin birinci yarısı yarın, ikinci yarısı ise 31 Mayıs 2019 tarihinde ödenecek. Yer altı maden işlerinde çalışan işçilere ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık’ta ödenecek.

Kamu kurumları ile sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküllerde çalışanlara yılda 52 gün ilave tediye (ikramiye) ödeniyor.

İlave tediyeler, net ücret üzerinden yapılıyor. İlave tediyeden, geçen yıl dört taksitte ödeme yapılan kadroya alınan taşeron işçiler de yararlanacak. Ancak, belediyelerin kurduğu şirketlerde kadroya alınan taşeron işçiler ilave tediyeden yararlanamıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Natre 30 Ocak 2019 12:42 Belediye calisalari uvey evlat zaten. Taseron kalaydik en azindan asgari ucret zammi alirdik. Enflasyon farki yok asgari ucret bizi kapsamiyo ikramiyede yok sadece kuru maaş da %4 zam bumu yani. Bir onceki yildan bu yila 600-700 tl kayipla girdik ama kadroluyuz biz nasil bi kadroysa artik taserona hasret kaldik.

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