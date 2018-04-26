Kamışlı'da art arda patlama

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde bir binada art arda patlama meydana geldi. Patlama, dün akşam saat 21.30 sıralarında Suriye'nin YPG kontrolünde olan ve rejim askerlerinin de bulunduğu bölgede meydana geldi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan ve YPG'nin kontrolünde olan Kamışlı'da meydana gelen patlama, Türkiye tarafında da korkuya neden oldu.

GÖKYÜZÜNE DOĞRU ALEV TOPU YÜKSELDİ

Türkiye sınırından da net bir şekilde görünen patlamanın ardından gökyüzüne doğru alev topu yükselmesi, cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

YPG'NİN MÜHİMMAT DEPOSUNUN PATLADIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Mardin'in Nusaybin ilçesinde de korkuya neden olan patlamanın, YPG'ye ait bir mühimmat deposunda meydana geldiği tahmin edilirken, patlamadan sonra Kamışlı'daki halkın evlerinden çıkmaması yönünde uyarı anonsu yapıldığı öğrenildi.

Patlamanın ardından bölgede yoğun duman görüldü.