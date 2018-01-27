Kameraya yansıyan dayağa özel harekat operasyonu!

Kameraya yansıyan dayağa özel harekat operasyonu!

İstanbul'da, Afrin’deki terör örgütü hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek için geçtiğimiz pazar günü Kadıköy'de izinsiz gösteri yapmak isteyenlere tepki gösteren biri kız üç genç, örgüt üyelerinin saldırısına uğradı. Gençlere saldırıp feci şekilde döven beş örgüt üyesi yakalanırken, olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Kameraya yansıyan dayağa özel harekat operasyonu!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek için geçtiğimiz pazar günü Kadıköy'de izinsiz gösteri yapmak isteyenlere tepki gösteren kafedeki 3 kişiye eylemciler arasında bulunduğu iddia edilen 5 kişi saldırdı.

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Kameraya yansıyan dayağa özel harekat operasyonu!

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saldırı anına ilişkin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 5 kişinin kimliklerini tespit etti. Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonla 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere yapılan operasyon polis kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar ve şüphelilerin gözaltına alınması polis kameraları tarafından görüntülendi.

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Kameraya yansıyan dayağa özel harekat operasyonu!

TERÖR PROPAGANDASINA 2 GÖZALTI: Ayrıca sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen U.B.Ç. ve A.E.E., İzmir ve İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

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