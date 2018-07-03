Kameramanın ölümü sonrası Acun Ilıcalı'dan bomba Survivor kararı!

Survivor kameramanı Alper Baycın'ı öldürülmesi sonrası TV 8'in patronu Acun Ilıcalı, Dominik’e alternatif aradığı öğrenildi. Cadde yazarı Ali Eyüboğlu, Acun Medya'nın kendilerine daha güvenli yer arayışı içine girdiğini yazdı.

'Survivor'ın reji ekibinden 24 yaşındaki Alper Baycın’ın gaspçılar tarafından bıçaklanarak öldürülmesi, başta Acun Ilıcalı olmak üzere Acun Medya çalışanlarını derinden etkiledi ve ekip Dominik’e alternatif arayışına başladı. Acun Medya, 10 yıldır Dominik Cumhuriyeti’nin Les Terrenas bölgesinde çekim yapıyordu ve değil güvenlik, hiçbir sorun yaşamıyordu. Üstelik Dominikliler, her yıl kendilerine iş istihdamı sağlayan, prodüksiyon için milyon dolarlar harcayan ‘Survivor’ ekibini el üstünde tutuyordu. Twitter

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Acun Medya, eskiden Dominik’te sadece ‘Survivor Türkiye’nin çekimlerini yapıyordu. Programın reyting başarısı, Acun Medya’yı dünyaya açtı. Ekip, artık Dominik’te sadece Türkiye ve Yunanistan için ‘Survivor’ı değil, beş ülkeye formatı kendilerine ait ‘Exathlon’u da çekiyor. Çalışan sayısı bin 750’yi bulan Acun Medya, doğal olarak kendilerine daha güvenli yer arayışı içine girdi. Yine hava sıcaklığının pek değişmediği Ekvator kuşağına yakın, uçakla ulaşımın kolay olacağı bir ülke veya ada olacak burası... Twitter

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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Acun Medya’nın dünya televizyon pazarında geldiği nokta, müthiş bir başarı öyküsü... Twitter

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