Kameraları görünce göğüslerini açarak tepki gösterdi!

Karaman'da iki kişiyi darp eden trans bireylerden birisi, gözaltına alınırken kendisini görüntüleyen muhabirlere göğüslerini açarak tepki gösterdi.

Karaman'ın Tabdut Emre Mahallesi'nde 1 kişiyi kolundan bıçaklayan ve bir kişiyi de darp eden iki trans birey için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yaka paça gözaltına alınıp hastaneye götürülen trans bireylerden birisi ise kendilerini çeken gazetecilere göğüslerini açarak tepki gösterdi. Twitter

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Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, travesti Y.A. (33) ve G.Ö. (36), henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartıştıkları Y.A.’yı (25) kolundan bıçaklarken, H.B.'yi (20) ise darp etti. Bunun üzerine yaralanan iki kişi, polisi arayarak yardım istedi. Twitter

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Yaralı arkadaşlar ambulansla hastaneye kaldırılırken Y.A. ve G.Ö. ise yaka paça gözaltına alındı. Hastaneye sağlık kontrolüne getirilen iki zanlı, burada kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

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