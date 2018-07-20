Kameralar önünde villanın banyosunda ilişkiye girdiler!

İNGİLTERE'de yayınlanan ve bekar gençlerin gerçek aşkı aradığı 'Aşk Adası' isimli programda birbirlerine aşık olan ancak başkalarıyla eşleştirilen çift, programı terk etmeden önce villanın banyosunda cinsel ilişkiye girdi.

Kameralar önünde villanın banyosunda ilişkiye girdiler!

İngiltere'de yayınlanan 'Love Island' (Aşk Adası) adlı programda yarışmacı olarak yer alan George Steel ve Sam Bird isimli iki yarışmacı, bazı yarışmacıların elenmesinden sonra yapılan tekrar eşleşme sonuçlarından memnun olmayınca yarışmadan ayrılma kararı aldı.

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Kameralar önünde villanın banyosunda ilişkiye girdiler!

EVİ TERK ETMEDEN ÖNCE BANYOYA GİRDİLER: Çift, yarışmanın yapıldığı köyü terk etmeden çok kısa bir süre önce banyoya girip kameralarında önünde cinsel ilişkiye girdi. Yarışmayı yayınlayan kanal ise sadece çiftin beraber banyoya gittikleri anların görüntülerini yayınladı. Kanal, cinsel ilişkiye girdikleri kısımları yayın politikası gereği ekrana yansıtmadı.

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Kameralar önünde villanın banyosunda ilişkiye girdiler!

AŞKINI İTİRAF ETTİ: Başka kızlarla eşleşen Sam, "İki yeni kızla tanışmak için elimden geleni yaptım, onlar çok ateşli güzel kızlar ama ben onlarla birlikte olduğum zaman sadece onların Georgia olmadığını düşünüyorum" diyerek aşkını itiraf etti.

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Kameralar önünde villanın banyosunda ilişkiye girdiler!

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