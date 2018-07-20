Kameralar önünde villanın banyosunda ilişkiye girdiler!

AŞKINI İTİRAF ETTİ: Başka kızlarla eşleşen Sam, "İki yeni kızla tanışmak için elimden geleni yaptım, onlar çok ateşli güzel kızlar ama ben onlarla birlikte olduğum zaman sadece onların Georgia olmadığını düşünüyorum" diyerek aşkını itiraf etti.