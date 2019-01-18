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Kalp sağlığı için bu 6 besini düzenli olarak tüketin

Kalp sağlığı için bu 6 besini düzenli olarak tüketin

"Kalbinizin 'iyi' olmasını istiyorsanız her gün bir diş sarımsak, haftada üç kez fındık, haftada üç gün kuru fasulye ve nohut yiyin. Çayın yeşilini, üzümün kırmızısını tercih edin."

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 04:00 - Güncelleme: 18-01-2019 04:00

Dengeli beslenmenin ve her gıdadan gerektiği ölçüde faydalanmanın, kalp sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Eminlatif, önerilerde bulundu.

Dr. Ali Eminlatif, dengeli beslenmenin ve her gıdadan gerektiği ölçüde faydalanmanın, sağlıklı kalp için çok önemli olduğunu belirterek "Her gıdadan ölçülü ve vücudunuzun ihtiyacı kadar tüketip, dengeli beslenmeliyiz. Vücudumuzu aç bırakarak, öğünleri kısarak kilo vermek ya da sağlıklı olmak mümkün değildir" dedi.

Dr. Ali Eminlatif, kilo almamak için değil, sağlıklı yaşamak için vücudun ihtiyacından fazlasının tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kalp sağlığımız için nasıl beslenmeliyiz dersek; ilk olarak kızartma alışkanlığı ortadan kaldırılmamız gerekiyor. Bunun en önemli nedeni, kızartma işlemi sırasında yağın yanmasıdır. Hamur işi, fast-food, cips ve benzeri yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Özellikle fast-food tarzı besinlerle birlikte salam, sucuk ve sosis gibi işlenmiş etlerin tüketilmesi de engellenmelidir. Yiyecekler 'istenildiği kadar' değil, 'ihtiyacınız kadar' tüketilmelidir. Meyve ve sebze yerken de kalori miktarlarına dikkat etmeli ve ölçülü tüketilmelidir."

Kalbinizi düşünüyorsanız bunları yapmayın
Her gün ez az bir diş sarımsak tüketmenin kalbe iyi geldiğini belirten Dr. Eminlatif, "Kalbinizin 'iyi' olmasını istiyorsanız her gün bir diş sarımsak, haftada üç kez fındık, haftada üç gün kuru fasulye ve nohut yiyin. Çayın yeşilini, üzümün kırmızısını tercih edin. Ancak kalbinizi düşünüyorsanız tuz, şeker, hamur işi, yağ ve alkolle vedalaşmanız lazım. Zira; onların kalbe dost olmayacağını aklınızdan çıkarmayın" diye konuştu.

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