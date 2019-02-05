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Kalp krizi riskinizi bu yöntemlerle düşürün

Kalp krizi riskinizi bu yöntemlerle düşürün

Diğer kompleks hastalıklar gibi genetik bir alt yapısı olan ancak ortaya çıkması için çevresel faktörlerin de etkili olduğu kalp krizi riskini aşağıdaki yöntemlerle düşürün.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 12:53 - Güncelleme: 05-02-2019 12:53

Nutrigenetik Uzmanı Diyetisyen Şule Arslan, kalp krizi riskini düşürmek için önerilerde bulundu.

Kalp krizinin ortaya çıkmasında özellikle yağ metabolizmanız ve içinde B vitaminlerinin de olduğu bazı mikro besin maddeleri rol oynamaktadır. Vücudumuzda yüksek miktarlarda bulunan yağ molekülleri, proteinlerle birlikte paketlenirler ve oksidan hale gelip damarlarımızın iç yüzeylerine yapışırlar. Böylece damarların daralmasına hatta tıkanmasına yol açan yağlar, kalp krizine davetiye çıkartmış olur.

Ancak bizler, sizin yağları parçalayan ve onların emilme süreçlerini kontrol eden genlerinizi analiz ediyor ve sizin vücudunuz için ne kadar yağ gerektiğini hesaplıyoruz. Ayrıca bu yağların türlerinin ne olması gerektiğini buluyor ve ne kadarını hangi kaynaklardan almanız gerektiğini de söylüyoruz.

Bu şekilde vücudunuzda bulunan yağların sizin en iyi şeklide metabolize edebileceğiniz miktarda ve çeşitlilikte olmasını sağlıyoruz. Ayrıca size özel hesapladığımız B vitamini destekleri ve antioksidan miktarlarını da beslenme planınıza yerleştiriyoruz. Tüm bunların yanında, size özel olarak planlanan egzersiz önerileriyle birlikte kalp krizi riskinizi aşağı çekmenize yardımcı oluyoruz.

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