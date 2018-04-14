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Kalp krizi geçiren kalp cerrahının oğlu hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren kalp cerrahının oğlu hayatını kaybetti

Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. İsa Durmaz'ın diş hekimi oğlu Burç Durmaz, kalp krizi geçirdikten 17 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 14:58 - Güncelleme: 14-04-2018 14:58

Kalp cerrahı Prof. Dr. İsa Durmaz'ın diş hekimi oğlu Burç Durmaz (36), kalp krizi geçirmesinin ardından tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 28 Mart'ta spor yaparken kalp krizi geçiren Burç Durmaz, tedavi gördüğü Ege Üniversitesinde 17 gün sonra yaşama veda etti. 

Eski milli yüzücü, rüzgar sörfü ve yelkenli yat yarışçısı olan Durmaz, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü'nün de lisanlı sporcusuydu. 

Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. İsa Durmaz ile Prof. Dr. Berrin Durmaz'ın oğlu olan Burç Durmaz, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. 

Durmaz, Ege Üniversitesinde çalışmalarının yanı sıra 2012'den bu yana da üniversitenin Alsancak'taki kliniğinde hastalarına hizmet veriyordu.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ersen daner 14 Nisan 2018 16:03 Kalp cerrahı diye oğlu kalp krizi geçiremez mi?Allah rahmet eylesin.

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