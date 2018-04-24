Kalp krizi belirtileri nelerdir ? Kalp krizi sonrası cinsel yaşam nasıl olmalı

Kalp krizinin ilk belirtisi genellikle göğüs ağrısı oluyor. Uzmanlar ağır kalp krizi geçirmiş, efor kapasitesi kısıtlı, yatakta uyurken bile nefes darlığı çeken hastalara cinsel ilişkiye girmeyi önermiyor.

Kalp krizi belirtileri nelerdir ? Kalp krizi sonrası cinsel yaşam nasıl olmalı

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Atila Bitigen, kalp krizinin nasıl geliştiğini, ve en çok merak edilen kalp krizi sonrası cinsel yaşamın nasıl olması gerektiği hakkında konuştu. Göğüs ağrısının kalp krizinin ilk belirtisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bitigen şunları söyledi: "Kalp krizinde ilk belirti genellikle göğüs ağrısı oluyor ancak birçok insan özellikle şeker hastaları ve kadınlar göğüs ağrısı olmadan da kriz geçirebiliyor. Bazen yorgunluk, mide bulantısı gibi şikâyetler oluyor"

17
Kalp krizi belirtileri nelerdir ? Kalp krizi sonrası cinsel yaşam nasıl olmalı

KALP KRİZİNİN NEDENLERİ: Damarlardaki kolesterol plaklarının çatlaması ile kan pıhtısı oluşarak kalbi besleyen damarların tıkanmasının kalp krizine yol açtığını ifade eden Prof. Dr. Bitigen şunları söyledi: "Göğüste bir ağrı ya da rahatsızlık, Nefes alamama, boğulma hissi, Panik ve ölüm korkusunun eşlik ettiği soğuk terleme, Mide ağrısı, hazımsızlık şeklinde belirti verebilir ya da göğüs ağrısına eşlik eden bulantı eşlik edebilir, Ani yorgunluk hissi, daha çok yaşlı hastalarda şuur kaybı görülebilir.”

27
Kalp krizi belirtileri nelerdir ? Kalp krizi sonrası cinsel yaşam nasıl olmalı

“Damarlardaki kolesterol plaklarının çatlaması ile kan pıhtısı oluşarak kalbi besleyen damarların tıkanması kalp krizine yol açar. Bu hayati durumun nerede başımıza geleceği bilinmez, evde işte yatakta veya çalışırken olabilir. Kalp krizinin en fazla görülen belirtilerini şöyle sıralayabiliriz:

37
Kalp krizi belirtileri nelerdir ? Kalp krizi sonrası cinsel yaşam nasıl olmalı

DOKTORA SORUN, UTANMAYIN!: Hastaların çoğu, krizi atlattıktan sonra ‘Nasıl beslenmeliyim?’ ve ‘Cinsel hayatıma nasıl devam edebilirim?’ sorularını yöneltiyor. Ağır kalp krizi geçirmiş, efor kapasitesi kısıtlı, yatakta uyurken bile nefes darlığı çeken hastalara cinsel aktivitenin önerilmediğini aktaran Bitigen şunları söyledi:

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro