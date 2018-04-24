Kalp krizi belirtileri nelerdir ? Kalp krizi sonrası cinsel yaşam nasıl olmalı

Kalp krizinin ilk belirtisi genellikle göğüs ağrısı oluyor. Uzmanlar ağır kalp krizi geçirmiş, efor kapasitesi kısıtlı, yatakta uyurken bile nefes darlığı çeken hastalara cinsel ilişkiye girmeyi önermiyor.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Atila Bitigen, kalp krizinin nasıl geliştiğini, ve en çok merak edilen kalp krizi sonrası cinsel yaşamın nasıl olması gerektiği hakkında konuştu. Göğüs ağrısının kalp krizinin ilk belirtisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bitigen şunları söyledi: "Kalp krizinde ilk belirti genellikle göğüs ağrısı oluyor ancak birçok insan özellikle şeker hastaları ve kadınlar göğüs ağrısı olmadan da kriz geçirebiliyor. Bazen yorgunluk, mide bulantısı gibi şikâyetler oluyor" Twitter

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KALP KRİZİNİN NEDENLERİ: Damarlardaki kolesterol plaklarının çatlaması ile kan pıhtısı oluşarak kalbi besleyen damarların tıkanmasının kalp krizine yol açtığını ifade eden Prof. Dr. Bitigen şunları söyledi: "Göğüste bir ağrı ya da rahatsızlık, Nefes alamama, boğulma hissi, Panik ve ölüm korkusunun eşlik ettiği soğuk terleme, Mide ağrısı, hazımsızlık şeklinde belirti verebilir ya da göğüs ağrısına eşlik eden bulantı eşlik edebilir, Ani yorgunluk hissi, daha çok yaşlı hastalarda şuur kaybı görülebilir.” Twitter

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“Damarlardaki kolesterol plaklarının çatlaması ile kan pıhtısı oluşarak kalbi besleyen damarların tıkanması kalp krizine yol açar. Bu hayati durumun nerede başımıza geleceği bilinmez, evde işte yatakta veya çalışırken olabilir. Kalp krizinin en fazla görülen belirtilerini şöyle sıralayabiliriz: Twitter

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