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Kalp hastalığınız varsa aşırı sıcaklara dikkat!

Kalp hastalığınız varsa aşırı sıcaklara dikkat!

Sağlıklı bireyleri bile yoran sıcaklar, özellikle kalp kapağında sorun olanları bir hayli zorluyor. Kalp kapağında problemi olup, bu sorunları yaşayanların vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması önem taşıyor Artan sıcaklıkların kalp kapak hastalıklarına etkisi nedir ?

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 01:30 - Güncelleme: 07-08-2018 01:30

Artan sıcaklıklar ve nem oranı bütün vücudu etkilese de, en çok kalbin iş yükünü artırıyor. Kalp hastaları bu dönemde en fazla nefes darlığı, göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayetlerinden yakınıyor. Op. Dr. Hüseyin Gemalmaz, yaz sıcaklarının kalp kapak hastalıkları üzerindeki etkisi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Kalp insan hayatı boyunca hiç durmadan çalışan bir organdır. Bu görevi yerine getirmesi için de kalp kas dokusunun ve kan akışının kontrolünü sağlayan kalp kapaklarının sağlıklı olması, kas dokusuna kanı getiren damarlarda darlık ve tıkanıklık olmaması, kalbin kasılması için gereken elektriksel uyarıları zamanında ve sorunsuz iletmekle görevli sistemin doğru çalışması gerekmektedir. Bu özelliklerin birinde çıkan problem kalp sorunlarını meydana getirmektedir.

NEFES DARLIĞI VARSA KALP KAPAKLARINDA SORUN OLABİLİR: Yaz sıcaklarında kalp hastası olanlarda göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleri artmaktadır. Yüksek sıcaklık ve nem oranları daha önce olmayan nefes darlığı sorununun ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Nefes darlığına, koroner damarların daralması ve kalp kapak hastalıkları sebep olabilmektedir. Kalpte kan akışının devamlı ve istenen oranda hareketini sağlayan aort, mitral, triküspit ve pulmoner isimli dört kapak vardır. Bu kapakların yapısında çıkan sorunlar iki şekilde olmaktadır. Bunlardan biri kalp kapaklarında daralma, diğeri kalp kapaklarındaki yetmezliktir. Bu iki sorun aynı anda ve birden fazla kalp kapağında olabilmektedir.ENFEKSİYON DA SORUN ÇIKARABİLİR: Kalp kapağında meydana gelen sorunların nedenleri şöyle sıralanabilmektedir:

  • Küçük yaşta geçirilen enfeksiyonların yarattığı harabiyet
  • Yaşlanmayla ortaya çıkan kalsifik sorunlar
  • Erişkinlikte kalbi ilgilendiren enfeksiyonlar
  • Koroner damarların tıkanmasıyla kalp ve kapak yapısında meydana gelen değişimler


ŞİKAYETLER BİRBİRİNE BENZİYOR: Kapak harabiyeti nedenleri çok fazla olmasına rağmen genelde şikayetler birbirine benzemektedir. Kan akışındaki bozulma sonucunda ortaya çıkan nefes darlığı, efor kapasitesinin zaman içerisinde azalması ve çarpıntı en çok karşılaşılan şikayetler arasındadır. Bu nedenle nefes darlığı ve çarpıntı sorunu olanların bir an önce detaylı bir kalp muayenesinden geçmesi gerekmektedir. Erken tespit edilen kalp kapak hastalıkları ilaç tedavisiyle ciddi bir soruna yol açmadan, kalpte geri dönülemez bir hasara neden olmadan kontrol edilebilmektedir. Eğer ilaç tedavisinden yanıt alınmazsa problemli kapağa cerrahi müdahale etmek gerekebilmektedir.KESİ OLMADAN KALP KAPAĞI AMELİYATI: Son yıllarda anjio laboratuvarlarında kalp kapak hastalıklarına müdahaleler ümit vadetmektedir. Genellikle ameliyatla hastalıklı kapağın tamiri veya değiştirilmesi şeklindeki tedavi altın standart olmaktadır. Kalp kapak ameliyatları gelişen teknoloji ve cerrahi tekniklerle göğüs duvarı açılmadan koltukaltından ya da meme altından çok küçük kesilerle yapılabilmektedir. Ayrıca robot teknolojisiyle hiç kesi olmaksızın küçük deliklerle bu ameliyatlar yapılmakla birlikte, hastalar hızlı şekilde normal hayatlarına dönmektedir.

40 YAŞINDAN SONRA YILDA 1 KEZ MUAYENE: Kalp kapak sağlığında korunmak tedavinin en önemli aşamasıdır. Kalp kapak sağlığı için enfeksiyondan korunmak çok önemlidir. Ayrıca iki yılda bir check-up yaptırılmalı; 40 yaş itibariyle yılda bir kez kalp muayenesinden geçilmelidir. Kalp kapak hastalığı olanların hekimlerin önerilerini yerine getirmesi, yaz sıcaklarında nefes darlığı ve çarpıntı sorunu yaşayanların acil olarak bir kalp uzmanına başvurması gerekmektedir.

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