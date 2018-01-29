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Kalp Atışı final bölümünde neler oldu Eylül ile Ali Asaf mutlu mu?

Kalp Atışı final bölümünde neler oldu Eylül ile Ali Asaf mutlu mu?

Kalp Atışı final bölümünde neler oldu? Dün akşam yani 28 Ocak tarihinde final bölümüyle ekrana gelen Kalp Atışı'nda nefesler tutuldu. Show Tv'nin büyük umutlarla başlayan dizisi final bölüm özeti detaylarıyla internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2018 08:12 - Güncelleme: 29-01-2018 12:48

Show Tv'de önce cuma günleri ekrana gelen daha sonra pazar günleri yayınlanan Kalp Atışı final bölümünde nefesler tutuldu. Reytingler iyi gitmediği için final yapan Kalp Atışı'nda Eylül annesinin yazdığı mektupla yıkıldı. Gelin hep birlikte Kalp Atışı final bölümünde neler olmuş hep birlikte bakalım.

“Kalp Atışı”nın dün akşam ekrana gelecek final bölümünde annesinin ölmeden önce yazdığı mektubu okuyan Eylül, tüm hayatının yönünü çizen intiharın bir bencillik sonucu gerçekleştiğini öğrenince yıkıldı. Bu yıkımı tek başına atlatmak isteyen Eylül’e en büyük yardım ise senelerdir kendisini yalnız bırakmakla suçladığı ama gerçekleri öğrendikçe bağlandığı anneannesinden geldi. 

Eylül’ü Fatih’in kaçırdığını düşünen Ali Asaf ise panik halde kendisini aradı. Eylül’e verdiği mektupla bu kayboluşun sebebi görülen İpek ise hem Ali Asaf hem de Oğuz tarafından suçlandı Bu durumdan kaçmak için izlediği yol İpek’in pişman olacağı işler yapmasına yol açtı. Bebek için son şansını kullandığını düşünen bir anne adayının sorunlu hamilelik sürecinde neredeyse hayatından vazgeçecek noktaya gelmesi Eylül’ün kendisini sorgulamasına sebep oldu. Sultan’ın Sinan ile giriştiği ortaklık, Sinan’ın beklenmeyen hamlesiyle kendisi için sürpriz bir sona doğru ilerledi. Tüm badirelerden sağlam çıkmayı başaran Eylül ve Ali Asaf, mutlu ve bol sürprizli bir akşam yemeğinde dostlarını ağırladılar. 

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