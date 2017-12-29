Kalp Atışı 27.yeni bölüm fragmanı Ali Asaf ile Eylül ayrılıyor mu?

Show Tv'nin cuma günleri ilgiyle takip edilen dizisi Kalp Atışı'nda nefesler utuldu. Başrollerini Öykü Karayel ile Gökhan Alkan'ın paylaştığı Kalp 27.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eylül ile Ali Asaf'ın aşkının anlatıldığı Kore yapımı dizi Kalp Atışı yeni bölümü merak ediliyor. Sultan’ın tuzağına düşen Çetin hastanede ölümle pençeleşirken, Ali Asaf da hem Çetin’i hayata döndürmeye çalışmakta hem de Eylül ile ilişkilerini normalleştirmeye çalıştı. Babasının ölümü sonrası İpek’in kendisine karşı ördüğü duvarı yıkmak isteyen Eylül ise eşi ve kardeşi arasında kalmaktan oldukça mutsuzdur. Yapışık ikizler hayatlarının en önemli kararını alma arifesinde büyük ikilem yaşarken, Eylül’ün geçmişinden gelen bir hasta bu zor dönemde Eylül için en büyük moral kaynağı oldu. Yılbaşı yemeğine şahit olduğumuz Kalp Atışı 27.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KALP ATIŞI 27.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Kalp Atışı 27.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kalp Atışı 27.yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.

KALP ATIŞI 5 OCAK'TA EKRANA GELECEK Mİ?

Kalp Atışı'nın yeni bölümü 5 Ocak tarihine denk geliyor. Fakat diziler genellikle yeni bölümleri yayınlamayı yılbaşı haftasında tercih etmiyor.