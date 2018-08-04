Kalk Gidelim dizisiyle ünlenen Sena Çakır bilinmeyenlerini anlattı

Kalk Gidelim dizisinde canlandırdığınız Dudu’dan bahseder misiniz? Nasil bir karakter Dudu?



-22 yaşında, köyde büyümüş, görünüşte evlilik meraklısı kıskanç bir kız olsa da aslında göründüğünden daha derin bir karakter Dudu. Ben onun iç dünyasını çok iyi alıglayıp keşfettiğimi düşünüyorum. Aslında ona olan hakimiyetimin sırrı da biraz bu. Kıskanç gibi gözüken ama sevdiklerini paylaşmak konusunda sıkıntıları olan bir kız. Saf tarafını olabildiğince gizleyip kendini asla ezdirmeyen, kendi doğrularını varsayan güçlü bir karakter..