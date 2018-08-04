Kalk Gidelim dizisiyle ünlenen Sena Çakır bilinmeyenlerini anlattı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim adlı dizide canlandırdığı Dudu karakteriyle tanıdığımız Sena Çakır güzellik sırlarından stiline hakkında merak edilenlerini anlattı. 2016 Miss Turkey finalistlerinden biri olan Sena Çakır, Vatan'dan Kerem Akyıldız'a Miss Turkey yarışmasında yaşındıklarından oyunculuğa kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.
Oyunculuk nasıl başladı
-Oyunculuk gerçekte 3 yıl önce ilk dizi projemle başlamış olsa da benim çok kucuk yaşlardan beri içimde büyütüp beslediğim bir hayaldi. Daha çocukken televizyonda izlediğim dizilerden beğendiğim karakterlerin repliklerini ezberleyip kendimce yorumlar ve oynardım. Üniversite yıllarımda gelen dizi teklifiyle ve ailemin beni desteklemesiyle mesleğime ilk adımımı attım.
Kalk Gidelim dizisinde canlandırdığınız Dudu’dan bahseder misiniz? Nasil bir karakter Dudu?
-22 yaşında, köyde büyümüş, görünüşte evlilik meraklısı kıskanç bir kız olsa da aslında göründüğünden daha derin bir karakter Dudu. Ben onun iç dünyasını çok iyi alıglayıp keşfettiğimi düşünüyorum. Aslında ona olan hakimiyetimin sırrı da biraz bu. Kıskanç gibi gözüken ama sevdiklerini paylaşmak konusunda sıkıntıları olan bir kız. Saf tarafını olabildiğince gizleyip kendini asla ezdirmeyen, kendi doğrularını varsayan güçlü bir karakter..
Ortak yönleriniz var mı peki Dudu ile?
-Dudu gözü kara, tez canli, her istediği hemen gerçekleşsin isteyen, sonunu düşünmeden adımlar atan hırslı bir kız. Ben Dudu’ya gore daha garanticiyim. Atacağım bir adım için 10 kere düşünür 1 kere atarım adımımı. Hırslı değil, azimli ve istikrarlı bir insanım hatta hırsı hiç sevmem diyebilirim. Benzeyen bir yönümüz varsa o da sevdiklerimizi sahipleniyor oluşumuz kesinlikle..
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