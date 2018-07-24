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Kalın'dan Netanyahu'ya tepki: İnsanlık dersi veremez

Kalın'dan Netanyahu'ya tepki: İnsanlık dersi veremez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah bir yanıt veren İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi. Kalın, "Irkçı ülkenin başbakanı, başkanımıza insanlık dersi veremez" dedi.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 15:47 - Güncelleme: 24-07-2018 15:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yahudi ulus devletiyle ilgili ''Dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Hitler'in ruhu, İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır" sözlerine İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan küstah bir yanıt gelmişti.

Netanyahu, "Erdoğan'ın Yahudi Ulus Devlet Yasası'na yönelik saldırısının bu yasaya edilmiş en büyük iltifat olduğunu" söylemişti.

''İNSANLIK DERSİ VEREMEZ''
Cumhurbaşkanlığı Söcüsü İbrahim Kalın ise konuyla alakalı yaptığı açıklamada şunları söyledi; ''Siyonist, ırkçı ülkenin başbakanı, başkanımıza insanlık dersi veremez" ifadelerini kullandı. Kalın, "Türkiye'nin eleştirileri barış ve adalet için evrensel bir çağrıdır.''

NETANYAHU'NUN İFADELERİ 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında İsrail parlamentosunda kabul edilen Yahudi Ulus Devlet Kanunu'nu eleştirmişti. Erdoğan, "Bu düzenleme İsrail'in dünyadaki, en siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır" ifadelerini kullanmıştı. 

İsrail Başbakanı Netanyahu ise açıklama yaparak, "Türkiye'nin karanlık bir diktatörlüğe dönüştüğünü" söylemişti. Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerinin kendileri için bir iltifat olduğunu ifade etmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 24 Temmuz 2018 16:08 İnsan Haklarını Savunmak AKP'ye mi Kaldı Tek adam diktatörlüğüne karşıyız!....

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