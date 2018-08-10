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Kalın ve Soylu'dan dolar tepkisi

Kalın ve Soylu'dan dolar tepkisi

Dolardaki tarihi yükselişe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan tepki geldi. Kalın, Erdoğan'ın bir sözünü paylaştı Türkiye'nin bu mücadeleyi kazanacağını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 21:17 - Güncelleme: 10-08-2018 21:17

Dolardaki tarihi yükseliş ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına Türkiye'den peş peşe tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın; hiçbir tehdit, şantaj ve operasyonun Türkiye'nin iradesini yıldıramayacağını söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından "Her şeyin farkındayız" mesajını paylaştı.

İbrahim Kalın, Twitter hesabından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekonomik manipülasyonlar üzerinden bu millete diz çöktüreceğini zannedenler, bu milleti hiç tanımıyor." sözünün yer aldığı görseli paylaştı.

Bu paylaşımla birlikte değerlendirmede bulunan Kalın, şunları kaydetti: "Hiçbir tehdit, şantaj, operasyon Türkiye'nin iradesini yıldıramaz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 'her şey çöktü, bitti' diyenler yanıldılar. Yine yanılacaklar. Türkiye bu mücadeleyi de kazanacak. Hep birlikte kazanacağız."

SÜLEYMAN SOYLU: HER ŞEYİN FARKINDAYIZ

Twitter hesabından yeni ekonomi modeli ile ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her şeyin farkındayız... Bu süreçten Türkiye’miz, Milletimiz, ekonomimiz daha güçlenerek çıkacak, yeni ekonomi modelimiz başarılı olacak. Milletimizin hikayesinde hep iyiler kazanır." ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • 2001 krizi ve soyulan bankalar 10 Ağustos 2018 22:35 2001 ı hatırlarmısın......kriz.....batan banlalar....hortumlanan milyarlarca döviz.....yoksul halka ödetilen korkunç fatura.....banka iflasları gündemde....devleti malını çaldırmayın.....yoksul halka fatura ödetmeye kalkmayın.

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