Fenerbahçe Beşiktaş maçı için TFF toplandı. 1 saattir devam eden toplatıda 6 seçenek masada. Karar ne olur? haberin devamı için tıklayın »
Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu buluştu. Saadet Partisi adaylık teklifiyle gitti. Gül'ün kararı ne kankası açık etti... haberin devamı için tıklayın »
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. 'Geç likitide penceresi'nde faizler 75 baz artırıldı. İşte karar... haberin devamı için tıklayın »
Meral Akşener'den bomba açıklama! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü: 'Adaylık kararım devam ediyor' dedi.
Olay, merkeze bağlı Rüstem Paşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın çatısında onarım işlemleri yapılırken evine doğru giden Gülsime Koç’un başına kiloluk demir düştü. Koç, aldığı darbe ile bir anda yere yığıldı. Olayı gören esnaflar, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve tedavi altına alınan Koç’un durumunun ağır olduğu öğrenildi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Polis, olayla ilgili inceleme yaptı.
(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Kaldırımda yürüyen kadının kafasına çatıdan demir düştü... videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER