Kaldırımda yürüyen kadın, yüksekten düşen parçadan bir adımla kurtuldu

Olay, Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın kaldırımda yürüdüğü sırada yukarıdan taşa benzer bir parça düştü. Tam kadının geçtiği sırada düşen bu parçadan kadın bir adımla kurtuldu. Adımı attıktan sonra topuğunun tam arkasına düşen taşa benzer parça paramparça olurken, sesle irkilen kadın ve karşı taraftan gelen diğer kadın korktu. Yaşanan olay, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İnşaat çalışması olduğu tahmin edilen binadan düşen taşa benzer parça ve yaşanan inanılmaz kurtuluşun ardından bir süre duraklayan ve yaşadığı şoku atlatan kadın yürüyerek uzaklaştı.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)