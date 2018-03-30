Kaldırımda yürürken başına onlarca tuğla düştü, feci şekilde can verdi

Batı Londra'da kaldırımda yürürken yanından geçtiği inşaatın çatısından başına onlarca tuğla düşen 29 yaşındaki talihsiz kadın feci şekilde can verdi. Çocuğunu okula bıraktıktan sonra geri dönerken yanından geçtiği inşaatın çatısından düşen onlarca tuğlanın altında kalan Kayla Boor feci şekilde can verdi. Talihsiz kadın 1 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Polis inşaatı yapan firmaya soruşturma açtı.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)