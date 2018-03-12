Kalçası yüzünden oturamıyor! Hayatı kabusa döndü

İngiltere'de yaşayan ve geçirdiği 200 operasyon ile estetik bağımlısı olarak anılan kadın, katıldığı bir TV programında kalça implantları yüzünden oturamayınca ülkeden günün konusu oldu. Genç kadın ekstra büyük olan kalçaları yüzünden oldukça mutsuz. Delguidice, katıldığı televizyon programında, kalçalarının patlamasından korktuğu için oturamadı ve ayakta röportaj verdi.