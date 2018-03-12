Kalçası yüzünden oturamıyor! Hayatı kabusa döndü

İngiltere'de yaşayan ve geçirdiği 200 operasyon ile estetik bağımlısı olarak anılan Delguidice isimli kadın, katıldığı bir TV programında kalça implantları yüzünden oturamayınca ülkeden günün konusu oldu.

Kalçası yüzünden oturamıyor! Hayatı kabusa döndü

İngiltere'de yaşayan ve geçirdiği 200 operasyon ile estetik bağımlısı olarak anılan kadın, katıldığı bir TV programında kalça implantları yüzünden oturamayınca ülkeden günün konusu oldu. Genç kadın ekstra büyük olan kalçaları yüzünden oldukça mutsuz. Delguidice, katıldığı televizyon programında, kalçalarının patlamasından korktuğu için oturamadı ve ayakta röportaj verdi.

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Kalçası yüzünden oturamıyor! Hayatı kabusa döndü

Ameliyatla iki katına çıkardığı kalçaları başına dert açan kadın, bu kararından oldukça pişman. Oturamaması ile ilgili olarak konuşan Delguidice, "Gerçekten acı verici. Hem de aşırı derecede" dedi.

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Kalçası yüzünden oturamıyor! Hayatı kabusa döndü

Bu implantları kendisinin istediğini ancak bu kadar büyük olacağını da tahmin etmediğini söyleyen estetik bağımlısı kadın, şu anda ameliyat sonrası yaşadığı travmadan kaynaklanan stresle başa çıkmak için terapiye gidiyor.

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Kalçası yüzünden oturamıyor! Hayatı kabusa döndü

İngiltere'nin Birmingham şehrinde yaşayan 28 yaşındaki kadın kalçalarındaki implantları çıkartacağını söylüyor çünkü oturamamaktan yorulmuş durumda.

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