Kalbimin Sultanı 8. final bölümü fragmanı yayınlandı. Kalbimin Sultanı'nın final bölümünde neler olacak? Kalbimin Sultanı 6 Ağustos 2018 Pazartesi akşamı Star'da...

Biri Osmanlı Hükümdarı; diğeri Batılı, özgürlüğüne düşkün bir Rus kızı... Mahmud ve Anna...

Bir Osmanlı Hükümdarı ile bir Rus kızının masalını anlatan Kalbimin Sultanı’nda ilkel bulduğu hareme muhbir olarak girmek zorunda kalan Anna, ancak masallarda yaşanacak büyük bir aşkın eline düşer...