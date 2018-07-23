Kalbimin Sultanı 7. bölüm fragmanı

Kalbimin Sultanı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kalbimin Sultanı'nın yeni bölümünde neler olacak? Kalbimin Sultanı 25 Temmuz 2018 Çarşamba akşamı Star'da...

Biri Osmanlı Hükümdarı; diğeri Batılı, özgürlüğüne düşkün bir Rus kızı... Mahmud ve Anna...

Bir Osmanlı Hükümdarı ile bir Rus kızının masalını anlatan Kalbimin Sultanı’nda ilkel bulduğu hareme muhbir olarak girmek zorunda kalan Anna, ancak masallarda yaşanacak büyük bir aşkın eline düşer...