Kalbimin sesini dinliyorum deyip istifa etti!

Yani bugüne kadar baharlar, son baharlar olmadı sadece televizyonun sezonu vardı. Oysa artık ben kendi zamanımın efendisi olarak yaşamak istiyorum. Yerim dolana kadar da koltuktaki yayın nöbetime gerekirse devam edeceğimi, bu anlamda kimseyi zor durumda bırakmayacağımı da özellikle belirtiyorum... Ki bir çok değerli spikeri bünyesinde barındıran kurumumuz için benim yokluğumun sıkıntı olmayacağının bilincindeyim. Yani yeri kolayca dolabilecek bir ölümlü olduğumun farkındayım. Evet bu benim yeniyıl kararımdı... En çok izlenen haber kanalının koltuğunu bırakmak... Sahi sizinki ne? Haydi siz de ertelemeyin ve kalbinizin sesini dinleyin... Hayatın basılmadık yeni kumsallarında görüşmek dileğiyle... Hoşçakalın..."