Kalbimdeki Deniz bugün var mı 6 Ocak Fox Tv yayın akışı

Fox Tv'nin cumartesi günleri ilgiyle takip edilen dizisi Kalbimdeki Deniz 52.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fakat yeni yıl haftası nedeniyle Kalbimdeki Deniz yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Peki Kalbimdeki Deniz neden yayınlanmıyor?

Başrollerinde Özge Özberk, Kutsi, Yeşim Ceren Bozoğlu, Hakan Eratik, Güzin Usta, Hakan Vanlı, Batuhan Ekşi, Devin Özgür Çınar ve Hazal Adıyaman gibi isimlerin rol aldığı Kalbimdeki Deniz dizisi 51. bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından izleyiciler 52. bölüm fragmanını araştırıyordu. Beklenen fragman yayınlandı. Fakat Kalbimdeki Deniz bu akşam ekrana gelmeyecek.

KALBİMDEKİ DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Kalbimdeki Deniz yeni bölümü tarihinde ekrana gelecek.

KALBİMDEKİ DENİZ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Deniz’in Alihan’ın evine gidişiyle kahrolan Mirat’ın gözü hiçbir şeyi görmez. Yosef, anne ve babasının ilk kez baş başa kalacak olmasıyla umutlanırken, Raşel ise Mirat’la Deniz’in arasına hiçbir şeyin giremeyeceğini anlar. Zaferinin tadını çıkaran Alihan, Ozan’ın durumunu kullandığı gibi, karşılığında velayet davasını geri çekeceğini söyleyerek Deniz’e bir takım şartlar dayar. Deniz ve Mirat gizli bir kısa bir görüşme yaparak birbirlerine bağlılık sözleri verirler.