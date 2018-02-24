Kalbimdeki Deniz 59. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

FOX TV'de yayınlanan ve ekrana geldiği gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Kalbimdeki Deniz dizisi, son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Herkes şimdiden Kalbimdeki Deniz'in 59. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Tüm gerçeklerin açığa çıkacağı Mirat ve İzak görüşmesi Hülya’nın oyunuyla yarıda kalır. Mirat İzak’la tekrar görüşmeye kararlı olsa da İzak’ın ölüm haberi her şeyi alt üst eder. Bunca düşmanı olan İzak’ı kimin öldürdüğüyse tam bir muammadır. Hülya, İzak cinayetini aydınlatmanın peşine düşmüşken, Şebnem de Hülya’nın açık vermesini beklemektedir.

Yaşanan olaylar Deniz ve Mirat’ın arasındaki gerilimi de artırmıştır. Ancak Deniz’in aklı henüz sakinleşememiş olan kızı Ece’dedir. Deniz Ece’ye destek olabilmek için eski arkadaşı psikolog Nevin’den yardım isteyecek, Nevin ve sürprizle dolu Özgür bu sayede hayatlarına girecektir. Diğer yanda Deniz’le arasına soğukluk girdiğini düşünen Mirat harekete geçer. Ece ve Deniz’in aralarındaki sorunları çözmek için gittikleri Ağva tatiline, oğlu Yusuf’la birlikte dahil olur. Fikriye ve Figen’in de davetsiz katıldığı tatil, türlü karışıklık ve yanlış anlaşılmalara sahne olurken, Mirat’ın büyük sürprizi herkesi mutluluğa boğacaktır... Ancak gecenin sonu hiç de beklendiği gibi bitmeyecekti.

KALBİMDEKİ DENİZ 59. BÖLÜM FRAGMANI: Kalbimdeki Deniz 59. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kalbimdeki Denizz 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.