Kalbimdeki Deniz 58. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

FOX Tv'de cumartesi akşamları yayınlanan ve ekrana geldiği gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Kalbimdeki Deniz dizisi, son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Herkes şimdiden Kalbimdeki Deniz'in 58. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Ece’nin büyük bir öfke patlaması yaşayarak çıkıp gitmesi Mirat’ın evindeki dengeleri bir kez daha alt üst etmiştir. Ece’nin söyledikleri doğru mudur? Haklılık payı var mıdır tüm bu hiddetinin? Deniz ve Mirat bunu düşünmeye başlar ve bunu yaparken, kendileri ve hatalarıyla yüzleşmek zorunda kalırlar. Bu süreç ikisi için yepyeni ve sancılı bir dönemin başlangıcı olacaktır. Mirat, Ece’nin geride bıraktığı oğlunu, Yusuf’u düşünürken, Deniz sinir krizi geçiren ve nerede olduğunu bilmediği kızının tarafında yer alacaktır. Deniz ve Mirat'ın aşkı çocuklarıyla, çocuklarına duydukları sevgi ve bağlılıkla sınanacaktır. Hülya, İzak’ın polislerden kaçtığını öğrenmiş, onun bir şekilde çıkıp gerçekleri anlatmasının önüne geçmek istemektedir. Ama nasıl? İzak’ın Mirat ya da kanun karşısına çıkıp doğruları söylemesine nasıl engel olacaktır Hülya? Figen’se Ece’nin ortada olmadığını fark etmiş, üzgün ve kızgın bir haldeki Yusuf’u teskin etme vazifesini seve seve üstlenmiştir.

KALBİMDEKİ DENİZ 58. BÖLÜM FRAGMANI: Kalbimdeki Deniz 58. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kalbimdeki Deniz 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.