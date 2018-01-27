Kalbimdeki Deniz 55.bölüm fragmanı Yosef'in son durumu ne?

Fox Tv'de cumartesi günleri ekrana gelen Özge Özberk ile Kutsi'nin başrollerini paylaştığı Kalbimdeki Deniz yayınlanan son bölümde Yosef'e ne olacak sorusu soruldu. Heyecanın eksik olmadığı Kalbimdeki Deniz 54.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kalbimdeki Deniz'in bu hafta ekrana gelen bölümünde Yosef için heyecanlı bekleyiş başladı. Mustafa yüzünden kaza yapan Yosef hastaneye kaldırıldı. Mirat çocuğunu böyle gördüğü için daha fazla dayanamaz. Onunla zaman geçiremediği için ağlama krizlerine giren Mirat'ın yanında Deniz oldu. Deniz'i ise başka bir macera bekliyor. Kaosun eksik olmadığı Kalbimdeki Deniz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KALBİMDEKİ DENİZ 54.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Kalbimdeki Deniz 54.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kalbimdeki Deniz 54.yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.