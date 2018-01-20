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Kalbimdeki Deniz 54.bölüm fragmanı Alihan ne yapacak?

Kalbimdeki Deniz 54.bölüm fragmanı Alihan ne yapacak?

Kalbimdeki Deniz 54.bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 27 Ocak 2018 cumartesi günü ekrana gelecek olan Kalbimdeki Deniz 54.bölümde neler olacak? Yayınlanan son bölümü ilgiyle takip edilen Kalbimdeki Deniz 54.bölüm fragmanı ve detayları internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2018 12:39 - Güncelleme: 20-01-2018 12:39

Fox Tv'de cumartesi günleri ekrana gelen Kalbimdeki Deniz ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Başrollerini Özge Özberk ile Kutsi'nin paylaştığı Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Alihan silahını Mirat’ın başına doğrultmuş, tetiği çekmek üzereydi. Deniz ve Ece bu sırada Alihan’ın evine geldi. Fakat onlar kapıya varmadan iki el silah sesi duyuldu. Hülya tarafından küçük düşürülen Şebnem, patlamaya hazır bir bomba gibi. Söylediklerini Hülya’nın yanına bırakmayacak, ona hiç beklemediği bir kötülük yapmaktan çekinmedi. Raşel yıllar sonra karşısına çıkan İzak’tan şirketteki hisselerine karşılık büyük bir iyilik istedi. Fakat İzak’ın bu isteği yerine getirmek için yaptıkları hepsinin hayatlarını allak bullak etti. Peki Kalbimdeki Deniz 54.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KALBİMDEKİ DENİZ 54.BÖLÜM FRAGMANI Kalbimdeki Deniz 54.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kalbimdeki Deniz 54.bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz. 

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