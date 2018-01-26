Kalbimdeki Deniz 54. bölüm 3. fragmanı

Kalbimdeki Deniz 54. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Kalbimdeki Deniz'in yeni bölümünde neler olacak? Kalbimdeki Deniz 27 Ocak 2018 Cumartesi akşamı FOX'ta...

Rüya gibi bir villada, çok sevdiği kocası, iki çocuğu ve yaşlı babasıyla birlikte yaşayan Deniz'in mükemmel hayatı, kocasının aniden ortadan kaybolmasıyla başına yıkılır. Kocasının hayatından endişe ederken, üç gün içinde sahip oldukları her şeyi yitirerek ortada kalmıştır. Deniz'in bilmediği şey, kocasının genç bir kadınla yeni bir hayat kurmak için onları terk ettiği ve bu yasak ilişkinin mimarının en yakın arkadaşı Hülya olduğudur. Zorlukla bulup kiraladığı evde ise onu bir başka büyük sürpriz daha beklemektedir.

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