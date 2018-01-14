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Kalbimdeki Deniz 53.bölüm fragmanı Alihan'a ne oldu?

Kalbimdeki Deniz 53.yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 20 Ocak 2017 cumartesi günü ekrana gelecek olan Kalbimdeki Deniz 53.yeni bölüm fragmanında neler olacak? Kalbimdeki Deniz 53.yeni bölüm fragmanı ve yayınlanan son bölüm özeti internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2018 15:25 - Güncelleme: 14-01-2018 01:03

Fox Tv'nin cumartesi günleri ilgiyle takip edilen Kalbimdeki Deniz'de Alihan ve Deniz arasında velayet savaşı yaşandı. Yayınlanan son bölümü ilgiyle izlenen Kalbimdeki Deniz 53.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kalbimdeki Deniz yayınlanan son bölümde Alihan ve Deniz arasındaki gerginlik Ozan’ın velayet davası nedeniyle arttı, mahkemenin verdiği kararsa ipleri kopma noktasına geldi. Peki ya Mirat; bu duruma, Deniz’in gözleri önünde acı çekmesine daha fazla izin vermedi. Okul gezisi sırasında ve dönüşte yaşananlar Ece, Mustafa, Yosef ve Figen için çok ciddi sonuçlar doğuracak, her biri kendilerini, hislerini sorgulayıp önemli kararlar almak zorunda oldukları bir eşikte buldu. Hülya doğacak bebeğini düşünerek Nejat’la arasını iyi tutması gerektiğine karar verdi vermesi ama Şebnem ve Ünal buna engel olmak için ellerinden geleni yaptı. Fikriye’yse mahalleye gelen davetsiz bir misafir ve bu misafirin yol açtığı tatsız olaylar yüzünden kaybettiği hafızasına kavuşacaktır.Peki Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KALBİMDEKİ DENİZ 53.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Kalbimdeki Deniz 53.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kalbimdeki Deniz 53.yeni bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz. 

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