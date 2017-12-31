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Kalbimdeki Deniz 52.bölüm fragmanı Deniz ve Mirat barışacak mı?

Kalbimdeki Deniz 52.bölüm fragmanı Deniz ve Mirat barışacak mı?

Kalbimdeki Deniz 52.yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 6 Ocak 2018 tarihinde ekrana gelip gelmeyeceği henüz belli olmayan Kalbimdeki Deniz 52.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalbimdeki Deniz 52.yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 30-12-2017 12:49 - Güncelleme: 31-12-2017 00:24

Fox Tv'nin cumartesi günleri ilgiyle takip edilen dizisi Kalbimdeki Deniz yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gördü. Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Kalbimdeki Deniz 52.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Deniz’in Alihan’ın evine gidişiyle kahrolan Mirat’ın gözü hiçbir şeyi görmedi. Yosef, anne ve babasının ilk kez baş başa kalacak olmasıyla umutlanırken, Raşel ise Mirat’la Deniz’in arasına hiçbir şeyin giremeyeceğini anladı. Zaferinin tadını çıkaran Alihan, Ozan’ın durumunu kullandığı gibi, karşılığında velayet davasını geri çekeceğini söyleyerek Deniz’e bir takım şartlar sundu. Deniz ve Mirat gizli bir kısa bir görüşme yaparak birbirlerine bağlılık sözleri verdi. Hafıza problemi yaşayan Fikriye, birbirine aşık evli çift olarak bildiği Deniz ve Mirat’ı ayırdığına inandığı Raşel ve Alihan’ın üzerine yürür. Nejat ve Hülya boşanırken; Şebnem, Deniz’in Alihan’ın evine geçmesinde kendini sorumlu hissetti. Mustafa’nın ısrarıyla okul gezisiyle gittikleri otelde, Figen Yosef’e açılıp reddedilirken, Yosef de Ece’ye duygularını itiraf etti. Aynı gece sürpriz bir şekilde karşılaşan Deniz ve Mirat ise büyük bir sarsılış yaşadılar. Peki Kalbimdeki Deniz 52.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KALBİMDEKİ DENİZ 52.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Kalbimdeki Deniz 52.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kalbimdeki Deniz 52.yeni bölümü haberimizden izleyebilirsiniz. 

KALBİMDEKİ DENİZ 6 OCAK'TA EKRANA GELECEK Mİ?

Kalbimdeki Deniz'in yeni bölümü 6 Ocak tarihine denk geliyor. Kanallar genellikle yeni yıl haftası dizilerin yeni bölümlerini yayınlamayı tercih etmiyor. Kalbimdeki Deniz 52.yeni bölüm fragmanı 13 Ocak 2018 cumartesi günü ekrana gelecek

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