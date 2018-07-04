Kainat Güzellik Yarışması'nda bir ilk! Transeksüel aday

İSPANYA'yı Kainat Güzellik Yarışması’nda temsil edecek ismin belirlendiği Kainat Güzeli İspanya yarışmasında 26 yaşındaki transseksüel kadın Angela Ponce birinci oldu.

Kainat Güzellik Yarışması'nda bir ilk! Transeksüel aday

27 yaşındaki Angela Ponce, İspanya’yı 2018 Miss Universe geçidinde temsil edecek. Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, “En büyük hayalim İspanya’yı temsil etmek. Kapsayıcılığın, saygının ve farklılığın bir sözcüsü olarak bilinmek istiyorum. Sadece LGBT topluluğu için değil, tüm dünya için mücadele edeceğim” ifadelerini kullandı.

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Kainat Güzellik Yarışması'nda bir ilk! Transeksüel aday

2015 Dünya Güzeli İspanya yarışmasına da katılan ancak başarısız olan Ponce, bu kez jüriyi etkiledi ve ülkesini kasım ayında Las Vegas’ta gerçekleştirilecek Kainat Güzellik Yarışması’nda temsil etme hakkı kazandı. 2012 yılında yapılan trans kadınların da yarışmasına müsaade eden değişiklikten sonra İspanyol güzel, Miss Universe İspanya’ya katıldı ve kazanan ilk trans kadın oldu.

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Kainat Güzellik Yarışması'nda bir ilk! Transeksüel aday

27 yaşındaki transeksüel kadın Angela Ponce, 22 rakibini geride bırakarak tacın sahibi oldu.

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Kainat Güzellik Yarışması'nda bir ilk! Transeksüel aday

İspanya’nın güzellik yarışmasında birinci olan ilk trans bireyi olan Ponce, ülkede gündem yarattı.

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