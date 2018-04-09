Kainat güzelinden şok suçlama: Trump birlikte olmak için yalvardı

Porno yıldızı, Rusya, istifalar derken başı dertten kurtulmayan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez eski bir kainat güzeli tarafından cinsel ilişkiye teşebbüsle suçlandı. Bir televizyon programında konuşan Venezuelalı Alicia Machado, 1996'da Miss Universe seçildikten sonra Trump'tan birçok kez teklif aldığını hatta yarlavardığını söyledi. 41 yaşındaki dünya güzeli, ısrarlara rağmen Trump'a direndiğini ve hiçbir zaman ilişkiye girmediğini belirtti. Machado'nun verdiği bir diğer ilginç bilgi ise, halihazırdaki ABD liderinin o yıllarda kendisini 'Miss Housekeeping (Bayan Temizlikçi)' veya 'Miss Piggy (Bayan Domuzcuk) diye seslendiğiydi.