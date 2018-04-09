Kainat güzelinden şok suçlama: Trump birlikte olmak için yalvardı

Porno yıldızının ardından ABD Başkanı Donald Trump, bu kez eski bir kainat güzeli tarafından cinsel ilişkiye teşebbüsle suçlandı. Bir televizyon programında konuşan Venezuelalı Alicia Machado, 1996'da Miss Universe seçildikten sonra Trump'tan birçok kez teklif aldığını söyledi.

Kainat güzelinden şok suçlama: Trump birlikte olmak için yalvardı

Porno yıldızı, Rusya, istifalar derken başı dertten kurtulmayan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez eski bir kainat güzeli tarafından cinsel ilişkiye teşebbüsle suçlandı. Bir televizyon programında konuşan Venezuelalı Alicia Machado, 1996'da Miss Universe seçildikten sonra Trump'tan birçok kez teklif aldığını hatta yarlavardığını söyledi. 41 yaşındaki dünya güzeli, ısrarlara rağmen Trump'a direndiğini ve hiçbir zaman ilişkiye girmediğini belirtti. Machado'nun verdiği bir diğer ilginç bilgi ise, halihazırdaki ABD liderinin o yıllarda kendisini 'Miss Housekeeping (Bayan Temizlikçi)' veya 'Miss Piggy (Bayan Domuzcuk) diye seslendiğiydi.

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Kainat güzelinden şok suçlama: Trump birlikte olmak için yalvardı

Donald Trump, 1990'lı yıllarda Miss Universe yarışmasını düzenlemişti. Venezuelalı kainat güzeli ile Trump arasındaki kavga, aslında eskiye dayanıyor. Machado, kilo aldığı için Trump'ın kendisine taktığı isimleri ABD seçimlerinden önce gündeme getirmiş ve büyük bir kavga patlamıştı. Cinsiyetçilik ve kadın düşmanlığıyla suçlanınca çılgına dönen Trump, Twitter'dan kainat güzeline 'iğrenç' diyerek saldırmıştı. Trump, Twitter mesajlarında Alicia Machado'nun seks kaseti olduğunu da yazmıştı.

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Kainat güzelinden şok suçlama: Trump birlikte olmak için yalvardı

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, söz konusu kasetin Machado'nun bir reality showda bir erkek yarışmacıyla aynı yatakta yer aldıkları görüntü olduğunu aktarmıştı.

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Kainat güzelinden şok suçlama: Trump birlikte olmak için yalvardı

Trump'ın suçlamalarından bir diğeri de, başkanlık yarışındaki rakibi Hillary Clinton'ın yardımıyla Machado'nun ABD vatandaşlığı aldığıydı.

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