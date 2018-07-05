Kainat Güzeli yarışmasında bir transseksüel

Ponce, ayrıca Kainat Güzellik Yarışması’na katılacak ilk trans birey de olacak. Yarışma kuralları 2012’de değiştirilmiş ve LGBTİ bireylere de katılım hakkı verilmişti. Tacını alan Ponce, kendisini destekleyenlere teşekkür etti ve LGBTİ için eşit hakları talep ettiği bir açıklama yaptı.