Kainat Güzeli yarışmasında bir transseksüel

Kainat Güzeli İspanya yarışmasında 26 yaşındaki transseksüel kadın Angela Ponce birinci oldu.

Kainat Güzeli yarışmasında bir transseksüel

Kainat Güzellik Yarışması’nda İspanya'yı temsil edecek ismin belirlendiği Kainat Güzeli İspanya yarışmasında 26 yaşındaki transseksüel kadın Angela Ponce birinci oldu. İspanya’da bir güzellik yarışmasını kazanan ilk transseksüel olan Ponce, Kainat Güzellik Yarışması’na katılacak ilk trans birey de olacak.

115
Kainat Güzeli yarışmasında bir transseksüel

Kainat Güzeli İspanya yarışmasına katılan 22 yaşındaki transseksüel kadın Angela Ponce, 22 rakibini geride bırakarak tacın sahibi oldu. 2015 Dünya Güzeli İspanya yarışmasına da katılan ancak başarısız olan Ponce, bu kez jüriyi etkiledi ve ülkesini kasım ayında Las Vegas’ta gerçekleştirilecek Kainat Güzellik Yarışması’nda temsil etme hakkı kazandı.

215
Kainat Güzeli yarışmasında bir transseksüel

Ponce, ayrıca Kainat Güzellik Yarışması’na katılacak ilk trans birey de olacak. Yarışma kuralları 2012’de değiştirilmiş ve LGBTİ bireylere de katılım hakkı verilmişti. Tacını alan Ponce, kendisini destekleyenlere teşekkür etti ve LGBTİ için eşit hakları talep ettiği bir açıklama yaptı.

315
Kainat Güzeli yarışmasında bir transseksüel

Ponce “Her zaman hayalim olan bir şey gerçekleşti. Bugün hayatımda yeni bir dönem başlıyor. Kendime, hayat amacıma ve İspanya’ya adanmışlığımla Kainat Güzellik Yarışması’na gideceğim. Herkesi kapsama, saygı, tolerans, kendimize ve başkalarına yönelik sevgi mesajları ileteceğim” ifadelerini kullandı.

415
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro