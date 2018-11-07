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Kahverengi akıntı neden olur?

Kahverengi akıntı neden olur?

Kahverengi vajinal akıntı neden olur diye merak edenler öncelikle bir gebelik testi alın deriz. Eğer hamile değilseniz kahverengi akıntının diğer nedenleri için elmaelma.com'un haberine bir göz atın deriz.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 01:30 - Güncelleme: 07-11-2018 01:30

Vajina akıntısının sebepleri nelerdir? Vajina akıntısı fizyolojik nedenlerden kaynaklanabileceği gibi patalojik nedenlerden de kaynaklanabilir. Vajina akıntısının nedenlerini ve korunma yollarını Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özgür Ağlamış'ın elmaelma.com'a anlattıklarından öğrendik. İşte vajina akıntısı ile ilgili tüm merak edilenler! 

Kadınlar 28 günde bir adet görmektedir.14. günü yumurtaladıkları varsayılmaktadır. Bu yumurtlama dönemi öncesinde kadınlarda akıntı görülmektedir.Bu akıtının fizyolojik bir akıntı olduğu bilinmektedir. Diğer günlerdeki akıntıya göre biraz daha yoğun kıvamlı olmasıyla fark edilir.Gebelik öncesi spermin rahime rahat ulaşabilmesinde servikal kanaldan salınan sıvılar rol oynar. Bu da bahsettiğimiz yoğun kıvamlı akıntıyı oluşturur. 

GEBE KALINACAK ZAMANIN BELİRLENMESİ İÇİN BU AKINTIYA DİKKAT EDİLİRDİ 

Modern tıp gelişmeden önce birçok uygarlıkta, kadınların nezaman gebe kalacağını bu akıntıya bakarak anlamışlardır. Yani çiftler bu yoğun kıvamlı akıntıyı takip etmişler. Fark ettikleri andan itibaren ilişki yaşayarak gebe kalmaya çalışmışlardır.

BU BELİRTİLER HASTALIK NEDENİ OLABİLİR!

Ne zaman ki bu akıntı sarı, yeşil, kahverengi renk alır, kokulu olmaya başlar, köpüksü bir hal alır, kanla karışık olur, peynirimsi kıvamda beyaz ve yoğun bir akıntı olur; işte o zaman patolojik olarak kabul edilir.

 VAJİNADAN GELEN KAHVERENGİ AKINTI GEBELİK BELİRTİSİ OLABİLİR

Adet döneminde özellikle adet sonunda yoğun görülen kahverengi akıntılar rahim içinde kalan regl ile atılamayan rahim duvarı kalıntılarının atılmasını ifade eder. Bu normal ve fizyolojik bir durumdur. Aynı zamanda rahim ağzı (serviks) lezyonlarında, endometrial polip varlığında, rahim ağzı kanseri durumunda, rahim kanserinde, mantar enfeksiyonlarında, vajinal enfeksiyon durumunda da açık kahverengiden koyu kahverengiye değişen renklerde akıntılar görülebilir. Ayrıca fark edilmeyen gebeliklerin erken döneminde bebek rahime yani anneye tutunurken kabaca rahmi kazır ve rahme yerleşir. Bu sırada dökülen rahim dokusu kahverengi akıntı şeklinde dışarı atılır.

SARI -YEŞİL AKINTI HİJYENE ÖNEM VERMEYEN KİŞİLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Normal olmayan bu akıntı türünde kaynak genelde trikomonas vajinalistir, yani bir patojendir. Bu hastalık genellikle cinsel yola bulaşıyor. Çok nadir başka şekilde bulaşan bir hastalıktır. Genelde kötü kokuludur ve cinsel ilişki sonrası kokunun artması izlenir. Sarı - yeşil köpüksü bir akıntıdır. İmmun sistemi zayıf, sigara içen, ek hastalıkları olan, kişisel hijyenine önem vermeyen kişilerde daha sık izlenir. Mutlaka medikal olarak tedavi edilmesi gerekir. Ağızdan tedavi ve vajinal yoldan fitiller kullanılır. Sadece kadının değil partnerinin de tedavi edilmesi önerilmektedir.

BEYAZ AKINTI MANTAR ENFEKSİYONU BELİRTİSİDİR! 

Vajinanınzdan gelen akıntı eğer beyaz beynir kıvamlı bir akıntıysa muhtemelen mantar enfeksiyonu olmuşsunuzdur.Vajina içi ıslak, nemli, sıcak bir ortamdır. Tam da mantarların çoğalmak için aradığı ideal ortamdır aslında. Akıntı diğer enfeksiyonlarla karışmadığı sürece genelde kokusuzdur. Bu sorun karşılaşan hastalar genellikle akıntının kokusundan dolayı değil, kaşıntı hissinden dolayı doktara başvurmaktadır. Vajinadan gelen beyaz akıntı yoğun antibiyotik kullanan, şeker hastalığı olan, vücut direnci zayıf, sigara içen kişilerde daha çok görülmektedir. 

VAJİNAL DUŞTAN UZAK DURUN! 

Vajinal akıntı sorunu yaşamak istemiyorsanız öncelikle vajinal duştan kesinlikle uzak durmanızı öneriyoruz. ster asidik ister bazik pH’ye sahip olan sabun, şampuan, losyon, krem gibi herhangi bir kozmetik ürün kullanılarak vajinal duş alınmamalıdır. Vajinanın normal florasına dışarıdan müdahale edilmemelidir. 

BU TAVSİYELERE KULAK VERİN! 

Dar ve sıkı iç çamaşırlar giyilmemelidir.İç çamaşırlar sentetik değil pamuk ağırlıklı olmalıdır. İç çamaşırlar ütülenerek kullanılmalıdır.Günde 1-2 kez iç çamaşırı değiştirilmelidir.Günlük ped ve tampon, akıntı varlığında kullanılmamalıdır.Bu dönemde cinsel ilişkiden olabildiğince uzak durulmalı, ilişkiye girilecekse mutlaka bariyer bir yöntem (prezervatif/kondom) kullanılmalıdır.Bu dönemlerde deniz ve havuza girilmemelidir.Yeşil, sarı, kahverengi, beyaz, kokulu, köpüklü akıntı olduğunda mutlaka jinekolog kontrolüne gidilmelidir.

Kaynak: elmaelma.com

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