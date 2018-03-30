  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVNun Okulları için ilk aşama
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kahvelere dikkat! Kanser uyarısı koyacaklar

Kahvelere dikkat! Kanser uyarısı koyacaklar

ABD'nin Los Angeles kentinde bir mahkeme, aralarında Starbucks'ın da bulunduğu dört kahve şirketinin daha, ürünlerine kanser uyarısı koyması gerektiğine hükmetti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-03-2018 17:00 - Güncelleme: 30-03-2018 17:00

Kararla ilgili konuşan Yüksek Mahkeme hakimi Elihu Berle, bu firmaların, kahvenin kavrulması aşamasında oluşan kimyasal bileşiklerin insan sağlığına tehdit oluşturmadığını kanıtlayamadıklarını söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Starbucks ve diğer firmaların 10 Nisan tarihine kadar temyize başvurma şansı bulunuyor. Mahkemenin kararı California eyaleti sınırları içinde geçerli olacak. Mahkemede savunma veren firma yetkilileri, kararla ilgili henüz yorum yapmadı.

'Kahvede yüksek miktarda akrilamid bulunuyor' Dava California merkezli, Toksik Maddeler Eğitim ve Araştırma Konseyi'nin girişimi ile açıldı. Konsey, Starbucks ve diğer şirketlerin, tüketicileri, kullandıkları kahvede yüksek miktarda akrilamid bulunduğu yönünde uyarmaları gerektiğini savunuyor. Gıdalara yüksek ısı uygulanması sonucu ortaya çıkan Akrilamid, toksik ve kanserojenik bir bileşiktir.


 
 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kahvelere dikkat! Kanser uyarısı koyacaklar haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro