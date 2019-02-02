Kahvaltıyla ilgili bir efsane daha çöktü

Bilim insanları, kahvaltının zayıflamak için gerekli olduğu efsanesini çürüttü. Avustralyalı bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucu, kilo vermede kahvaltının faydalı olduğuna dair kanıt bulamadı.

Kahvaltıyla ilgili bir efsane daha çöktü

Kahvaltı günün en vazgecilmezi olmazsa olmazlarımız arasındadır. Zaman ve mekan fırsatının olduğu durumdan insanların kendini şımarttığı anlardır kahvaltılar. Hele hele pazar günleri daha da özeldir. Peki kahvaltının zayıflattığı iddiası doğru mu? Bugüne kadar böyle bilindi ama gerçek bambaşka çıktı.

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Kahvaltıyla ilgili bir efsane daha çöktü

BMJ dergisinde yayınlanan makalede, araştırma grubu başkanı Flavia Tsikuttini, kahvaltının faydaları hakkındaki iki temel varsayım üzerinde duruyor. Birincisi, erken alınan gıdanın sözde açlık hissini azaltığı ve metabolizmayı hızlandırdığı, ikincisi ise, daha sonraki öğünlerde kalorileri yakmaya yardımcı olduğu.

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Kahvaltıyla ilgili bir efsane daha çöktü

Bilim insanları, bu varsayımlarla ilgili 1990’dan 2018’e kadar yayınlanan iki bin bilimsel yayının meta analizini yaptı. Konferanslardan alınan özet bilgiler, tekrarlar ve reşit olmayan katılımcılarla yapılan anketler ve çalışmaları keserek 1416 katılımcıdan oluşan 13 çalışmaya indirgedi.

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Kahvaltıyla ilgili bir efsane daha çöktü

Bu çalışmaların sonuçları incelendikten sonra uzmanlar, kahvaltının zorunlu yemek planına dahil edilmesinin kilo vermek için iyi bir strateji olarak kabul edilemeyeceği tespitine vardı.

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