Kahvaltıyla ilgili bir efsane daha çöktü

Kahvaltı günün en vazgecilmezi olmazsa olmazlarımız arasındadır. Zaman ve mekan fırsatının olduğu durumdan insanların kendini şımarttığı anlardır kahvaltılar. Hele hele pazar günleri daha da özeldir. Peki kahvaltının zayıflattığı iddiası doğru mu? Bugüne kadar böyle bilindi ama gerçek bambaşka çıktı.

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