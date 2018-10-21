Kahvaltıda yiyin: Hızlıca kilo verin!

Kahvaltı yaşamımızı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için oldukça önemli bir öğündür. Peki, kahvaltıda tüketildiğinde hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayacak yiyeceklerden haberiniz var mı?

Kahvaltıda yiyin: Hızlıca kilo verin!

Kahvaltı yaşamımızı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için oldukça önemli bir öğündür. Kilo vermek istenildiği zaman kahvaltı öğününü kaçırmamak gerekir aksi takdirde hem fazlasıyla kilo alınır, hem de sağlıksız bir şekilde beslenmiş oluruz. Peki, kahvaltıda tüketildiğinde hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayacak yiyeceklerden haberiniz var mı?

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Kahvaltıda yiyin: Hızlıca kilo verin!

Kahvaltıyı maalesef ki her zaman düzenli olarak yapamıyoruz. Kahvaltı alışkanlığı düzenli bir şekilde gerçekleşmediğinde kişi hem kilo alır, hem de sağlıksız bir şekilde beslenmiş olur. Bu gibi sorunlara sebebiyet vermemek için kahvaltı öğünü nü kaçırmamak gerekir. Peki, bir taşla iki kuş vurmaya ne dersiniz? Artık diyet yapmadan beslenmenize ekleyeceğiniz birkaç lezzetli atıştırmalıkla sağlıklı bir şekilde kilo verebileceksiniz.

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Kahvaltıda yiyin: Hızlıca kilo verin!

Kırmızı elma
Birçok faydası olduğu dünyada tüm doktorlar tarafından kabul edilmekte kilo verme ve zayıflama yöntemleri arasında kullanılmaktadır. Kahvaltıda 1 adet elma yiyerek hızlı bir şekilde kilo vermek mümkün olabilir. Fransız bilim adamları yaptığı deneyler sonucunda elmadaki bazı enzimlerin kemikleri sıkılaştırdığı yaşlı insanlarda özellikle menopoz dönemindeki bayanların kemik erimlerini durduğunu bulmuştur.

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Kahvaltıda yiyin: Hızlıca kilo verin!

Sarı leblebi
Kahvaltı da tüketilen bir avuç sarı leblebi metabolizma hızını iki katına çıkartarak hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlar. Aynı zamanda selenyum kaynağı olan sarı leblebi bağırsak kanserine karşı koruma sağladığı bilinir.

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