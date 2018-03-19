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Kahreden tesadüf! Öğretmeninin ölümüne neden oldu...

Kahreden tesadüf! Öğretmeninin ölümüne neden oldu...

18 yaşındaki Emre Küçük'ün kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan kimya öğretmeni Okan Biçer'e çarptı. Biçer hayatını kaybederken, organları 3 hastaya umut oldu. Motosiklet sürücüsü Küçük'ün, Biçer'in öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 10:28 - Güncelleme: 19-03-2018 10:28

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 15 Mart günü 18 yaşındaki Emre Küçük'ün kullandığı motosiklet, yağmur suyuyla dolu çukura girince kontrolden çıkıp, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya öğretmeni Okan Biçer'e (52) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle düşen Biçer, başını kilit parke taşlarına çarparak ağır yaralandı. 

ORGANLARI 3 KİŞİYE UMUT OLDU: Evli, 2 çocuk babası Biçer, iki günlük yaşam savaşını kaybederken, organlarıyla nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu. Biçer’in organları ailesi tarafından bağışlandı. Biçer’den alınan 2 böbrek ile karaciğer, organ bekleyen hastalara nakledilmesi için İzmir ve Aydın’a götürüldü. Biçer’in cenazesi ise dün ikindi namazının ardından Ödemiş Hamdibey Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine çok sayıda eğitimci ve öğrenci de katıldı. 

SERBEST BIRAKILDI: Mezun olduğu Ödemiş Endüstri Meslek Lisesi'nden öğretmeni olan Okan Biçer'e çarparak yaşamını yitirmesine neden olan Emre Küçük ise polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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