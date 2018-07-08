Kahreden ölüm! '3 yıl 5 günlük ömrü 3 dakikada gitti'

ANTALYA'da 3 yaşındaki Mehmet Can Karaca, yaşadığı sitenin havuzunda boğuldu. Adli Tıp'tan cenazeyi alan baba Ali Karaca, sitelerdeki denetimsizliğe tepki gösterdi.

Kahreden ölüm! '3 yıl 5 günlük ömrü 3 dakikada gitti'

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 31 Sokak'taki Aslan Rezidans'ta meydana geldi. Annesinin komşusuna emanet ettiği Mehmet Can Karaca ile 8 yaşındaki kardeşi havuzdaki çocuk bölümünde yüzmeye başladı.

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Kahreden ölüm! '3 yıl 5 günlük ömrü 3 dakikada gitti'

Refakatçi komşunun bir anlık dalgınlığı sırasında kolundaki şişme lastiği çıkaran küçük Mehmet Can, çocuk bölümünden büyüklerin yüzdüğü alana geçti. Suda çırpının küçük çocuk, gözden kayboldu. Birkaç dakika sonra durumu fark eden komşuları, havuza girip, Mehmet Can Karaca'yı suyun dibinden çıkardı.

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Kahreden ölüm! '3 yıl 5 günlük ömrü 3 dakikada gitti'

Çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Mehmet Can Karaca, bugün saat 05.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

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Kahreden ölüm! '3 yıl 5 günlük ömrü 3 dakikada gitti'

Mehmet Can'ın cansız bedeni, bugün öğle saatlerinde hastane morgundan alınarak Adli Tıp Kurumu morguna getirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni, ceset torbası içinde görevli personel tarafından taşınarak morga götürüldü. Oğlunun cenazesini yakınları ile birlikte almaya gelen elektrik ustası Ali Karaca, DHA'ya yaşananları anlattı.

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