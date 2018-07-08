Kahreden ölüm! '3 yıl 5 günlük ömrü 3 dakikada gitti'

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 31 Sokak'taki Aslan Rezidans'ta meydana geldi. Annesinin komşusuna emanet ettiği Mehmet Can Karaca ile 8 yaşındaki kardeşi havuzdaki çocuk bölümünde yüzmeye başladı.

Refakatçi komşunun bir anlık dalgınlığı sırasında kolundaki şişme lastiği çıkaran küçük Mehmet Can, çocuk bölümünden büyüklerin yüzdüğü alana geçti. Suda çırpının küçük çocuk, gözden kayboldu. Birkaç dakika sonra durumu fark eden komşuları, havuza girip, Mehmet Can Karaca'yı suyun dibinden çıkardı.