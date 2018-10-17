Kahreden olay! Kurnazlığının bedelini karısı ve iki çocuğunun canıyla ödedi!

He soyadlı 34 yaşındaki zanlının aracı bir nehirde bulunmuş ve cesedi hiç bulunamamasına karşın öldüğü sanılmıştı. Kadının, kocasının dolandırıcılık planından haberi yoktu ve eşinin öldüğüne inandı. Daha sonra kadın, internette bir intihar notu bıraktıktan sonra, iki çocuğuyla beraber bir göle atlayıp kendisini öldürdü. He'nin geçen Cuma günü Hunan bölgesindeki Xinhua'da polise teslim olduğu belirtildi.

He'ye sigorta dolandırıcılığı ve kasten mala zarar suçlamaları yöneltildi. He geçen Eylül ayında, karısından habersiz 1 milyon yuanlık (145 bin ABD doları) bir hayat sigortası satın aldı. Voice of China radyosuna göre, ölüm durumunda parayı karısının almasını istedi.

"AİLE YENİDEN BİRLEŞSİN DİYE": Polise göre 100 bin Yuan'dan fazla borcu olan He, ödünç aldığı bir araçla kendisini trafik kazasında ölmüş gibi gösterdi.

11 Ekim'de de 31 yaşındaki karısı, dört yaşındaki oğlu ve üç yaşındaki kızlarının cesetleri evlerinin yakınlarındaki bir gölde bulundu. Kadın bıraktığı intihar notunda eşine "eşlik etmeye" geldiğini ve "dört kişilik ailenin yeniden birlikte olmasını istediğini" yazdı. He ise, ertesi gün polise teslim oldu.

Daha sonra da He'nin, daha önce internette paylaştığı bir videoda, üç yaşındaki sara hastası kızının tedavisi için borç para almak zorunda kaldığını söyleyip, ağladığı ortaya çıktı.