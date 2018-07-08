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Kahreden manzara! Şehit cenazesinde selfie telaşı

Kahreden manzara! Şehit cenazesinde selfie telaşı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde toprağa verilen şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsa Boztoprak’ın cenaze töreninde bir vatandaşın omuzlara alınan şehidin tabutuna dokunarak selfie çekme telaşına kapılması görenleri kahretti

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Eklenme Tarihi: 08-07-2018 11:38 - Güncelleme: 08-07-2018 12:12

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde toprağa verilen şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsa Boztoprak’ın cenaze töreninde objektiflere yansıyan bir görüntü görenleri adeta kahretti.  Geçirdiği trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsa Boztoprak, Çorlu’da düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında Çorlu Şehitliği’nde toprağa verildi. Törende şehidin cenazesi taşındığı sırada, bir vatandaşın bir eliyle tabutu taşırken diğer elinde tuttuğu cep telefonu ile öz çekim yapmaya çalışması görenleri kahretti.

Bu kadar da olmaz dedirten fotoğrafı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsa Boztoprak görevli olduğu Kütahya’dan İstanbul Adli Tıp Kurumu’na görevli olarak gittiği sırada içerisinde bulunduğu aracın İstanbul Tuzla’da kamyona çarpması sonucu şehit olmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • kundemacı 08 Temmuz 2018 12:24 "bir vatandaşın omuzlara alınan şehidin tabutuna dokunarak selfie çekme telaşına kapılması görenleri kahretti" Şehidin tabutuna tutarak: "Ne mutlu bunun annesine ve babasına." denildiği zaman neden bir şey söylemediniz. Hem de bu sözü söyleyen çocuklarına çürük raporu alıp askere göndermeyen, diğerlerine de bedelli askerlik yaptıran biri. Bu adamda cenazede bir fotoğrafım olsun diye çekmiştir.

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