Kahreden kaza! 3 genç feci şekilde can verdi

Çerkezköy'de turizm firması ve akaryakıt istasyonları bulunan, aynı zamanda Tekirdağ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salih Yılmaz'ın oğlu Ali Can Yılmaz, dün gece arkadaşlarıyla birlikte Çorlu'ya eğlenmeye gitti. Ali Can Yılmaz, eğlencenin ardından beraberinde ilçede bir fabrikada çalışan Esengül Comba ve sekreterlik yaptığı belirtilen Ebru Demir ile Çerkezköy'e dönüşe geçti.