Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 03.00 sıralarına Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Mehmet Bet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Kahramanmaraş'a gelen Çetiner Çetin (34) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, bir anda yoldan çıkarak, devrildi.

7 ÖLÜ 24 YARALI: Kazada 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. İşte olay yerinden görüntüler...