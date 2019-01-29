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Kahramanmaraş'ta söz bozulunca silahlar konuştu! Baba ile oğul yaralı

Kahramanmaraş'ta söz bozulunca silahlar konuştu! Baba ile oğul yaralı

Kahramanmaraş'ta, iki akraba ailenin çocukları arasında kesilen söz bozulunca silahlar konuştu. 2 kişi av tüfeğiyle yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 16:29 - Güncelleme: 29-01-2019 16:29

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan iki ailenin çocukları arasında kesilen söz belirlenemeyen bir nedenle bozuldu. Erkek tarafından Mustafa D. ve oğlu Ahmet D. sözün bozulmasına, aracılık yapan Süleyman D. ve ailesinin sebep olduğu iddiasıyla evlerine gitti. Evin avlusunda konuşan ve bir süre sonra da tartşmaya başlayan aileler arasında kavga çıktı.

BABA İLE OĞUL YARALANDI: Kavga sırasında Süleyman D., Mustafa D. ile oğlu Ahmet D.'ye av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı. Yaralanan baba ve oğlu kendilerini dışarı atarak kaçmak istedi. Mustafa D ile oğlu Ahmet D. aşırı kan kaybedince cadde üzerindeki bir eczanenin önünde yere yığıldı. Bu esnada olay yerine yakın sağlık ocağındaki doktor ve hemşireler ile eczane çalışanları hemen dışarı çıkıp yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi yapılan Mustafa D. ile oğlu Ahmet D., çağırılan ambulanslarla hastaneye götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Süleyman D., olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

"FAZLA YÜRÜYEMEDİ": Yaralılara olay yerinde müdahale edenlerden eczacı kalfası Mustafa Arslan, silah sesi duymadıklarını belirterek, "Çalışırken ses duyduk ve 2 şahsın kanlar içersinde yürüyerek geldiğini gördük. Yaralılardan bir tanesi ağırdı ve daha fazla dayanamayıp yere düştü. Yan taraftaki sağlık ocağının doktor ve hemşireleriyle birlikte müdahale ettik, pansuman yaptık. Daha sonra ambulanslar yaralıları alıp hastaneye götürdü" diye konuştu.

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Kaynak : DHA

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