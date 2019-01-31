Kahramanmaraş'ta feci kaza: İkiye bölündü!

KAHRAMANMARAŞ’ta meydana gelen trafik kazasında aydınlatma direğine çarpan otomobil paramparça oldu. Kazada sürücü hayatın kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Çarpmanın şiddetiyle paramparça olan otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü Mehmet K. ve yolcu İrfan T. (30) olay yerine sevk edilen ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sürücü Mehmet K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken yanında bulunan İrfan T.’nin ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.