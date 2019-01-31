Kahramanmaraş'ta feci kaza: İkiye bölündü!

KAHRAMANMARAŞ'ta elektrik direğine çarpan otomobil iki parça olurken, kazada sürücü Mehmet Kaz (46) yaşamını yitirdi, İrfan Tepe (32) ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ta feci kaza: İkiye bölündü!

KAHRAMANMARAŞ’ta meydana gelen trafik kazasında aydınlatma direğine çarpan otomobil paramparça oldu. Kazada sürücü hayatın kaybederken 1 kişi de yaralandı.

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Kahramanmaraş'ta feci kaza: İkiye bölündü!

Kahramanmaraş-Adana karayolunda meydan gelen korkunç kazada; edinilen bilgiye göre kent merkezinden Adana istikametine seyir halindeki Mehmet K. (46) idaresindeki 46 TP 259 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje sonra, aydınlatma direğine çarptı.

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Kahramanmaraş'ta feci kaza: İkiye bölündü!

Çarpmanın şiddetiyle paramparça olan otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü Mehmet K. ve yolcu İrfan T. (30) olay yerine sevk edilen ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Kahramanmaraş'ta feci kaza: İkiye bölündü!

Sürücü Mehmet K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken yanında bulunan İrfan T.’nin ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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