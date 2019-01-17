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Kahramanmaraş'ta dev istinat duvarı yerle bir oldu!

Kahramanmaraş'ta dev istinat duvarı yerle bir oldu!

Kahramanmaraş'ta 30 metre yüksekliğinde 100 metre genişliğinde bir istinat duvarı, yoğun yağış nedeniyle çöktü. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 08:52 - Güncelleme: 17-01-2019 08:52

Olay, gece yarısı Onikişubat İlçesi Saçaklızade Mahallesinde meydana geldi. Kuzey çevre yolu alt bölümünde bulunan Zekeriya Evler Sitesi’nin üst kısmında ki istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme anında olay yerinde kimsenin olmaması olası can kaybının önüne geçti.

İŞ MAKİNELERİYLE SET OLUŞTURDULAR: İstinat duvarının yıkılmasıyla çevresinde yer alan yollarda kaya ve toprak yığınları oluştu. Site sakinleriyle olay yerine gelen ekipler, çevrede yaptığı incelemenin ardından yaşanabilecek yeni kaymalara karşı iş makineleriyle set oluşturuldu.

Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin sıfıra indiği bölgede sitenin üst ve alt bölümünde yer alan yollar güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.
Çökme sonrası bilgi veren site güvenlik görevlilerinden Mehmet Özden, “Duvarın alt kısmında yer alan 4-5 metrelik yer düşmüştü. Belediye ekiplerine bilgi verdik. Akşamüzeri bu molozları çevreye döktüler çökme esnasında yerleşim alanlarına ulaşmasın diye. Yolların giriş bölümleri kapatıldı. Sonra büyük bir gürültü ile çöktü. Herhangi bir yaralanma olmadı. Yaklaşık 35-40 yüksekliğinde 100 metre genişliğinde olan istinat duvarının ortası çöktü, diğer alanlarında taş parçaları halen düşüyor” dedi.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 17 Ocak 2019 08:57 Artık sokakaga kopekmı arabamı carpıcak bılmıypruz yolda yuruyoruz dıkkatlı olmamız lazım kımseye guvemeyın kocanıza bıle guvenmeyın asuman

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