Kahramanmaraş'ta 46 suçtan 6 yıldır aranan zanlı yakalandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 46 ayrı suçtan 6 yıldır aranan ve sürekle adres değiştiren Fatih Ö'nün (46) merkez Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğunu belirledi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Fatih Ö, gözaltına alındı.

Zanlının Kahramanmaraş, Mersin ve Gaziantep'te "Haberleşme Kanunu'na muhalefet" ve "özel belgede sahtecilik" gibi 46 ayrı suçtan 6 yıldır arandığı öğrenildi.